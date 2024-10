CALCIOMERCATO MILAN

Questo pomeriggio, alle ore 18:45, il Milan sfiderà a 'San Siro' il Bruges per la terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 ma, intanto, al quarto piano di Via Aldo Rossi, i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada (con la supervisione del Senior AdvisorZlatan Ibrahimović) studiano anche le strategie di calciomercato in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno 2025. Vediamo cosa bolle nella pentola rossonera.