Il Milan contro le squadre belghe in Europa: numeri e statistiche

Il Milan, oggi pomeriggio, affronterà il Club Brugge in Champions. L'articolo illustrerà tutte le squadre belghe affrontate dai rossoneri

Nella sua storia, il Milan - che oggi pomeriggio sfiderà alle ore 18:45 il Bruges a 'San Siro' in Champions League - ha affrontato 6 squadre provenienti dal Belgio in tutte le competizioni continentali per club. Fino ad ora i rossoneri, contro le squadre belghe, hanno collezionato 6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.