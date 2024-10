Milan, non sottovalutare il Bruges: l’ex Bologna Skov Olsen è la stella

L'obiettivo di San Siro

In sostanza, quando si parla di competizioni europee, i "contadini belgi" - cosi vengono soprannominati - sanno sempre come ritagliarsi un momento di gloria. L'intenzione del Bruges è di cercare un colpaccio anche a San Siro. Per questo, il tecnico Nick Hayen ha scelto di non rivelare la formazione, come invece ha fatto Fonseca, sottolineando di aver "fatto i compiti a casa". Hayen ha preparato la partita per evitare di cadere nelle trappole dei rossoneri.