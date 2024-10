Milan-Bruges, previsto il pranzo UEFA da Cracco prima di San Siro

Milan e Bruges, oggi, si sfideranno in Champions League e le rispettive dirigenze s'incontreranno da Cracco in occasione del pranzo UEFA.

Come per tutte le gare di livello internazionale, il Milan farà da onorevole padrone di casa ed ospiterà i vertici della dirigenza del Bruges, squadra belga che la squadra allenata da Paulo Fonseca affronterà oggi in Champions League.