Paulo Fonseca, per Milan-Bruges di oggi pomeriggio in Champions League, rilancia Theo Hernández e Rafael Leao dal 1'. Il tecnico è carico

Fonseca, infatti, ha perdonato Theo e Leao, rimasti fuori in campionato contro l'Udinese, uno per squalifica e l'altro per scelta tecnica, e li riproporrà al cospetto dei belgi di Nicky Hayen in Champions. In una partita che il Diavolo, ancora a secco di punti in Europa dopo 180' di gioco, dovrà vincere ad ogni costo.