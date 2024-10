Tanto spazio concesso a Milan-Bruges di Champions League sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 22 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che nel tardo pomeriggio si scenderà in campo e per il Diavolo c'è un solo obiettivo: la vittoria ad ogni costo. Sarà una partita complicata, comunque, contro i belgi di Nicky Hayen. Vediamo insieme, intanto, le news più importanti sul tema finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.