Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Juve e Bologna in Champions

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 22 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle partite della 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma. Alle ore 18:45 spazio a Milan-Bruges. I rossoneri di Paulo Fonseca rilanciano Theo Hernández e Rafael Leão, vanno a caccia dei primi punti in Europa e, in panchina, portano il baby bomber Francesco Camarda.

Alle ore 21:00, poi, ecco Aston Villa-Bologna, con gli uomini di Vincenzo Italiano in Inghilterra per cercare l'impresa e Juventus-Stoccarda: in caso di vittoria (sarebbe la terza in tre gare), i bianconeri di Thiago Motta potrebbero già ipotecare quanto meno l'accesso ai playoff della massima competizione europea.

Spazio, però, anche ai temi del campionato di Serie A. In vetta, il duello tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi. Che, però, per il big match contro la Juve di domenica, dovrà fare a meno del suo regista a centrocampo, il turco Hakan Çalhanoğlu. Nel 'Monday Night' della 8^ giornata, intanto, Verona-Monza 0-3. Prima vittoria stagionale per i brianzoli di Alessandro Nesta nel segno di Dany Mota Carvalho.