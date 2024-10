Il Milan pronto per l’assalto alla prima vittoria in Champions League

Tornerà in campo dal primo minuto anche Tomori, affiancato da Matteo Gabbia. L'italiano, rientrato da un infortunio, ha superato il test dopo un lavoro differenziato e sarà il partner dell'inglese in difesa. In panchina resteranno Thiaw e Pavlovic, protagonisti nell'ultima partita contro l'Udinese. Emerson Royal sarà confermato a destra, anche a causa del lungo stop di Davide Calabria.

L'emergenza in attacco, dovuta all'assenza di Abraham per un problema alla spalla e alla mancanza di Jovic nella lista UEFA, ha portato Fonseca a convocare il 16enne Camarda. Questa sarà la sua prima apparizione in Champions con la prima squadra. Se dovesse segnare, diventerebbe il marcatore più giovane nella storia della competizione.

Camarda si è allenato con Morata per apprendere i segreti del mestiere, e lo spagnolo sembra disposto a supportarlo. Morata guiderà l'attacco, mentre Loftus-Cheek giocherà sulla trequarti, affiancato da Pulisic e Leao. In mediana, spazio per Fofana e Reijnders.

Oggi non segna solo la sfida tra il Milan e Bruges, ma anche un incontro cruciale a Roma riguardante lo stadio San Siro. Parteciperanno il sindaco Sala, il ministro dei beni culturali, e i rappresentanti di OakTree e RedBird, i fondi che gestiscono le due squadre milanesi. La riunione si preannuncia significativa per discutere non solo della possibilità di un nuovo stadio, ma anche per trovare soluzioni per preservare l'impianto attuale di San Siro.