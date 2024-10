Francesco Camarda sarà in panchina per Milan-Bruges di oggi pomeriggio in Champions League: è indisponibile Tammy Abraham

Camarda, centravanti del Milan Futuro di Daniele Bonera in Serie C, sostituirà Tammy Abraham, infortunato, anche perché Luka Jović, come noto, non figura nella lista del Diavolo per la UEFA Champions League. Per Camarda, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si tratta della prima chiamata per partecipare al torneo continentale dei grandi.