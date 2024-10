Milan-Bruges, Kakà: “Che ricordi il primo gol in Champions. Cafu e Nesta …”

Milan-Bruges, Kakà ricorda il suo passato rossonero: e poi rivela che ...

"Il mio ricordo principale di quella serata è il mio primo gol in Champions League, è stato in Belgio contro il Club Brugge. Quindi è una partita molto molto speciale per me, un assist di Cafu. Una partita molto difficile, Nesta è stato espulso e dopo questo gol sono uscito, mancavano 10 minuti alla fine. Quello che mi rimane di più è il mio primo gol in Champions. È stato bellissimo, anche se non è stata una partita bellissima per me, molto dura e difficile. Giocare per la prima volta in Champions così fuori, però fare questo gol decisivo, capire quest’ambiente di Champions e l’importanza della squadra. È stata un’esperienza molto bella".