Il Milan è costretto ad evitare ulteriori passi falsi in Champions League per non rischiare di essere già eliminato. La sfida di stasera a San Siro (ore 18.45 su Sky) è cruciale dopo le due sconfitte iniziali contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Paulo Fonseca è consapevole che la partita contro il Bruges deve necessariamente concludersi con una vittoria, sia per la classifica sia per il processo di crescita della squadra. Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico schiererà la migliore formazione possibile, sottolineando l'importanza di non sottovalutare l'avversario belga.