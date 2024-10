Tijjani Reijnders, come riferito dal Corriere dello Sport, ha fissato tre obiettivi per il match di questa sera contro il Bruges. Il primo è conquistare la prima vittoria stagionale in Champions League con il Milan, il secondo è superare il fastidio per il cartellino rosso ricevuto in campionato contro l'Udinese, infine il terzo è segnare la sua prima rete in Europa. "Si, voglio davvero segnare questo gol. L'ho fatto in Conference e in Europa League, ma ora mi manca la Champions. Voglio essere importante per la squadra, ma anche un assist va bene" ha dichiarato l'olandese.