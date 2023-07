Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Sabato 1° luglio è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo. Il Milan ne sarà protagonista. Il LIVE con tutte le news sui rossoneri

+++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++ — ORE 10:30 - FUORI GABBIA DENTRO IL PUPILLO DI MONCADA?

L'ediizone odierna del Corriere dello Sport parla anche del calciomercato del Milan. Un possibile obiettivo per la difesa è Facundo Gonzalez

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del calciomercato del Milan. L'Inter cerca Balogun e Taremi, obiettivi rossoneri

ORE 9:00 - DANJUMA E TAREMI IN AVANTI

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del calciomercato del Milan. I rossoneri continuano a lavorare per Danjuma e Taremi

ORE 8:30 - CHUKWUEZE ANCORA IN CORSA

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del calciomercato del Milan. Il Diavolo dovrà ancora lavorare: Chukwueze resta in corsa

ORE 8:00 - FATTA PER REIJNDERS

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del calciomercato del Milan. I rossoneri chiudono un altro colpo: arriva Reijnders

ORE 7:30 - LA LISTA DEI PARTENTI DEL MILAN

Il Milan, in questo calciomercato potrebbe anche cedere molti calciatori e rivoluzionare la rosa. Ecco una lista dei possibili partenti

È iniziata ufficialmente, lo scorso sabato 1° luglio, la sessione estiva di calciomercato per il 2023. Il Milan è già grande protagonista, vista l'enorme mole di lavoro che c'è da fare, tanto in entrata quanto in uscita. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

ACQUISTI: Marco Sportiello (p, svincolato); Andreas Jungdal (p, Altach - fine prestito); Mattia Caldara (d, Spezia - fine prestito); Ruben Loftus-Cheek (c, Chelsea - 20 milioni di euro); Christian Pulisic (a, Chelsea - 22 milioni di euro); Luka Romero (a, svincolato), Lorenzo Colombo (a, Lecce - fine prestito), Marko Lazetić (a, Altach - fine prestito), Marco Nasti (a, Cosenza - fine prestito).

CESSIONI: Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato).

TRATTATIVE: Iván Fresneda (d, Real Valladolid - 15 milioni di euro); Wilfried Singo (d, Torino - 15 milioni di euro); Nicolás Domínguez (c, Bologna - 15 milioni di euro); Morten Hjulmand (c, Lecce - 20 milioni di euro); Yunus Musah (c, Valencia - 25 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, AZ Alkmaar - 25 milioni di euro); Johan Bakayoko (a, PSV Eindhoven - 30 milioni di euro); Samuel Chukwueze (a, Villarreal - 35 milioni di euro); Gustav Isaksen (a, Midtjylland - 15 milioni di euro); Folarin Balogun (a, Arsenal - 40 milioni di euro); Álvaro Morata (a, Atlético Madrid - 25 milioni di euro); Mehdi Taremi (a, Porto - 20 milioni di euro); Danjuma (a, Villarreal prestito)..

Qui troverete tutte le news su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in tempo reale!