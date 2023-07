Calciomercato Milan – De Ketelaere può andare in prestito al PSV

Charles De Ketelaere, trequartista del Milan, potrebbe passare al PSV Eindhoven in questa sessione di calciomercato in prestito

In queste prime due settimane di calciomercato estivo, il Milan è una delle società che maggiormente si è mossa, tanto nei colpi in entrata quanto nelle uscite. Un giocatore che potrebbe presto lasciare l'ambiente rossonero sembra essere Charles De Ketelaere , seguito soprattutto dal PSV Eindhoven .

Secondo quanto riportato da 'TMW', sembra difficile che il club olandese possa accontentare le richieste del Milan, che per non fare una minusvalenza chiederebbe almeno 25 milioni di euro. Il PSV Eindhoven, infatti, ha già speso per Noa Lang e Pepi e non si può permettere un ulteriore sforzo economico importante. Per questo motivo l'ipotesi più plausibile sembra quella del prestito con diritto di riscatto. LEGGI ANCHE: Milan, le ultime sulla situazione Morata >>>