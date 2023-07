Calciomercato – Capitolo Morata: Milan fermo, Roma in pressing | News

Uno dei nomi più caldi sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per quanto riguarda l'attaccante centrale è quello di Alvaro Morata . Il centravanti spagnolo in forza all' Atletico Madrid sarebbe un profilo gradito tanto al tecnico Stefano Pioli quanto alla dirigenza rossonera, ma la concorrenza sarebbe davvero agguerrita.

Il punto della situazione su Alvaro Morata

A fare il punto della situazione su Alvaro Morata è il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, corrispondente di 'Relevo', che ha spiegato come l'Atletico Madrid chieda ancora 20 milioni di euro per l'attaccante iberico. In tutto questo il Milan sarebbe ancora fermo, mentre la Roma starebbe avanzando in forte pressing, al punto che sarebbe previsto un incontro con i colchoneros nei prossimi giorni. Si era parlato anche della Juventus, che però avrebbe semplicemente fato un sondaggio, e dell'Inter, ancora in fase di valutazione. Ancora valida, invece, l'offerta dall'Arabia Saudita.