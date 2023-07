Calciomercato Milan – Danjuma è un’idea: i numeri dell’attaccante

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato il suo quarto acquisto in questa sessione estiva di calciomercato, quello di Christian Pulisic . Lo statunitense arriva a Milanello dopo Marco Sportiello , Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero . La dirigenza rossonera, però, non sembra intenzionata a fermarsi e starebbe continuando a lavorare ad alcune trattative per rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di Stefano Pioli . E il nome nuovo, proposto questa mattina da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe quello di Arnaut Danjuma , duttile attaccante di proprietà del Villarreal . Andiamo a vedere quali sono i suoi numeri nell'ultima stagione.

Milan, l'ultima stagione di Arnaut Danjuma è stata sottotono

Dopo un'intera annata nel Villarreal, la sua prima con la maglia del 'Submarino Amarillo', nel corso della passata stagione Arnaut Danjuma si è diviso tra il club spagnolo e il Tottenham, dove è stato mandato in prestito. Dall'estate 2022 a gennaio 2023, l'attaccante olandese ha giocato 10 partite ne La Liga raccogliendo appena due reti. A queste si aggiungono le due apparizioni in Copa del Rey, impreziosite da altrettanti gol, e le 5 in Conference League, dove ha messo a segno due centri. Nel corso della sessione invernale è passato agli Suprs, dove ha avuto decisamente meno fortuna. Per lui appena 9 presenze in Premier League, condite da una sola rete, 2 in FA Cup e quella in Champions League proprio contro il Milan. Uno score decisamente sottotono per il classe 1997, chiamato ad un cambio di passo se vorrà dimostrare di valere una chiamata dal Diavolo.