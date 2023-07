Calciomercato Milan – Chukwueze ancora in corsa: la richiesta

Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri dovranno ancora lavorare molto in questa estate con Stefano Pioli che vorrà una squadra più completa possibile per poter fare bene in tutte le competizioni. La rosa dello scorso anno, infatti, è sembrata fin troppo corta per poter fare bene. La dirigenza ha già messo a segno molti colpi. L'edizione odiena de La Gazzetta dello Sport parla anche dell'esterno destro, ruolo da rinforzare per il Milan.