Calciomercato Milan – Balogun e Taremi: opzioni anche per l’Inter

Tutti alla ricerca di una punta. Il calciomercato della Serie A potrebbe avere un punto focale, ovvero la ricerca di un attaccante centrale. Il Milan ne ha bisogno, la Juventus idem, per non parlare di Roma e Inter. I nerazzurri, dopo aver lasciato stare la trattativa per Lukaku, potrebbero sfidare i rossoneri su altre piste, dopo il duello per Marcus Thuram. Ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Calciomercato, Milan e Inter incroci in attacco

Dopo la rinuncia a Lukaku, si legge, l'Inter si butta sul calciomercato alla ricerca di una punta. I nomi sono quelli di Folarin Balogun, giovane attaccante accostato anche al Milan. Lo statunitense di proprietà dell’Arsenal, reduce da una grande stagione al Reims. Ha 22 anni e costa però 40 milioni. Occhi puntati anche su una vecchia conoscenza del calcio italiano, Alvaro Morata su cui è forte l’interesse della Roma, anche grazie alla mediazione di Mourinho e Dybala. E per finire Taremi, l’iraniano curato da Jorge Mendes e per il quale il Porto al Milan ha già chiesto 20 milioni. Per questo, in questo calciomercato, ci potrebbero essere ancora molti incroci tra i rossoneri e i nerazzurri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Cessioni. "Ecco chi non è nei piani di Pioli"