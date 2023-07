Mercato Milan – Centrocampista: Samardzic e Gravenberch altri derby?

Calciomercato Milan, Samardzic e Gravenberch altri derby?

Dopo aver chiuso per Tijjani Reijnders, si legge, il Milan avrebbe intenzione di puntellare ulteriormente il reparto dei centrocampisti con un nuovo colpo. Il profilo preferito resterebbe Yunus Musah del Valencia: se non si riuscirà a scalfire la resistenza degli spagnoli, che chiedono 25 milioni, i rossoneri hanno pronte le alternative. Uno è Nico Dominguez del Bologna, poi ci sono Samardzic dell'Udinese e Gravenberch, qualora il Bayern aprisse al suo trasferimento. Entrambi potrebbero essere delle opzioni anche per l'Inter.