Calciomercato Milan – Danjuma fattibile: in attacco si cerca Taremi

Il Milan continua la sua ricerca nel calciomercato . I rossoneri dovranno coprire ancora molti buchi specialmente dal centrocampo in avanti. Se in attaccco serve una spalla di Olivier Giroud, per l'esterno Stefano Pioli è alla ricerca di un titolare nel ruolo, con al momento sia Messias che Saelemaekers in bilico. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio del ruolo con un nome che starebbe salendo nelle preferenze rossonero. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Danjuma il più fattibile

Intanto, si legge, la corsa continua e il traguardo più vicino pare quello per Arnaut Danjuma: il Villarreal non chiuderebbe al prestito oneroso, per cui con un altro giro di trattative il Milan potrebbe arrivare a destinazione. Danjuma è l'ultimo sceso in pista ma la trattativa può procedere più veloce delle altre: aggiungerebbe soluzioni inedite all'attacco rossonero. Può giocare sulla fascia, come seconda punta o da centravanti atipico. In più si continua a cercare Taremi che escluderebbe Chukwueze. La rosea dice chiaramente che il Milan chiuderà la prima trattativa che si sbloccherà. Poi andrà su altre piste 'comunitarie'.