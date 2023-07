Milan, UFFICIALE: Nasti passa in prestito con diritto di riscatto al Bari

Prodotto del settore giovanile del Milan, grazie alla brillante stagione '21-'22 con la Primavera rossonera (16 reti in 24 partite), attira le attenzioni del Cosenza in Serie B che lo prende in prestito e gli regala l'esordio tra i professionisti nella scorsa stagione. Con i calabresi gioca 27 partite segnando 5 reti e risultando determinante per la salvezza dei rossoblù.