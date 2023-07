Calciomercato Milan – Musah nuovi contatti domani? Ecco un retroscena

Il Milan , dopo l'arrivo di Loftus-Cheek e il prossimo rinforzo firmato Reijnders, dovrà pensare ad un altro colpo per rinforzare il centrocampo, anche dopo l'imminente partenza di Sandro Tonali. Un obiettivo sarebbe sempre Musah , che potrebbe essere il nuovo rinforzo per la mediana del Diavolo. Sul calciatore degli USA, ci potrebbero essere delle novità già nella giornata di domani.

Calciomercato Milan, nuovi contatti per Musah?

Come riportato da calciomercato.com, sarebbe previsto un nuovo contatto con il Valencia per Musah, obiettivo prioritario per chiudere del tutto il centrocampo del Milan. Ci sarebbe anche un retroscena: il Valencia avrebbe accettato la prima offerta rossonera da 13 milioni più 4 di bonus prima del ripensamento degli spagnoli proprio quando si stavano preparando i documenti. La dirigenza potrebbe spingere con una nuova offerta. Con Musah il Milan avrebbe già l'accordo per un contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione.