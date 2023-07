Calciomercato Milan – Difensore: fuori Gabbia dentro Facundo Gonzalez?

Non solo attacco e centrocampo, il Milan potrebbe anche lavorare in difesa in questa sessione di calciomercato. I rossoneri potrebbero cercare un giovane talento da far crescere come fatto in passato con Kalulu, specialmente se dovesse uscire qualche giocatore nel ruolo. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto su un possibile pupillo di Moncada. Ecco le ultime.