Calciomercato Milan – Reijnders ci siamo: domani a Milano

Il Milan continua con il calciomercato alla ricerca dei giusti profili da regalare a Stefano Pioli. I rossoneri potrebbero cercare rinforzi in tutti i reparti. Il focus, in questo inizio di sessione, è stato il centrocampo. Prima la cessione di Tonali e poi l'arrivo di Romero e Loftus-Cheek. Il diavolo è pronto a chiudere il prossimo colpo: Reijnders è a un passo . Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con i dettagli dell'operazione.

Calciomercato Milan, tutto fatto per Reijnders

Milan e Az, si legge, hanno raggiunto l'accordo: Tijjani Reijnders sarà presto milanista. Stefano Pioli lo avrà per la tournée negli Stati Uniti. Ieri l’accelerata decisiva per sbloccare l’ultimo affare: Tijjani ha deciso di rinunciare a circa 3 milioni che avrebbe dovuto avere dall’Az e la mossa è stata risolutiva. L’accordo tra club ora è sostanzialmente fatto: la richiesta olandese era di 25, il Milan aveva rilanciato offrendo 20 e altri 5 in bonus.