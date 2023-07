Calciomercato Milan – Emissari per vedere Dia: c’è anche la Fiorentina

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri dovrebbero andare alla ricerca di un attaccante forte che sia in grado di garantire gol alla squadra di Stefano Pioli. Sono tanti i nomi che stanno circolando in questi caldi giorni. Le pista più calda al momento sembrerebbe quella che porta a Taremi del Porto. Gli altri, come Morata e Scamacca, sarebbero più distanti. Occhio anche alla possibile soluzione in Serie A. Ecco le ultime.