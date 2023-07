Calciomercato Milan – De Ketelaere, Rebic e Origi: i tre ‘no’ alla cessione

De Keteleaere, Origi e Rebic , questi, scrive Tuttosport, sono i tre nomi che al momento starebbero 'bloccando' il calci omercato del Milan . Il fantasista belga, tramite il suo agente, avrebbe comunicato al club che al momento intende ancora giocarsi le sue chance in rossonero dopo la grande delusione della sua prima stagione italiana. Il Milan chiede 28 milioni per non dover incassare una minusvalenza sul prezzo di acquisto di 35 milioni, pagato un anno fa dai rossoneri. Il giocatore non vorrebbe trasferisi. Questa sarebbe la sua posizione alla metà di luglio.

Capitolo attacco

Su Origi, si legge, ci sarebbe il peso dello stipendio: 4 milioni netti a stagione, effetto dell’arrivo a scadenza di contratto dal Liverpool. Sarebbe stato registrato l’interesse di Besiktas e Fenerbahce. In precedenza era stato proposto al West Ham come contropartita per Scamacca seguito dal Milan. Ma la società londinese ha mostrato un basso livello di entusiasmo. Besiktas e Fenerbahce avrebbero chiesto informazioni anche per Rebic. Ma pure in questo caso sarebbe arrivata una risposta piuttosto tiepida alle due società turche. ìIl caso dell’attaccante croato è differente rispetto a quelli dei due calciatori belgi. Per l’ex punta dell’Eintracht Francoforte sarebbe l’ennesima dimostrazione di un rapporto sempre più complicato con l’ambiente. Nell’ultima stagione ha giocato poco e, quando lo ha fatto, le prestazioni sono state poco convincenti. In più per De Ketelaere, il possibile passaggio al 4-3-3, potrebbe essere un ulteriore limite per poter giocare con continuità. LEGGI ANCHE: Le parole di Massimo Ambrosini sul Milan e il calciomercato