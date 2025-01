Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Fikayo Tomori non ha intenzione di lasciare il Milan in questo calciomercato invernale per trasferirsi alla Juventus. Per maggiori dettagli clicca sul titolo e vai alla notizia

Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG, potrebbe rappresentare il colpo di calciomercato del Milan per l'attacco in questo mese di gennaio. Per maggiori dettagli clicca sul titolo e vai alla notizia

OBIETTIVI: Reda Belahyane (c, Hellas Verona - 10 milioni); Cristiano Biraghi (d, Fiorentina - un milione); Warren Bondo (c, Monza - 10 milioni); Daniel Bragança (c, Sporting Lisbona - 15 milioni); Dominic Calvert-Lewin (a, Everton - 22 milioni); Federico Chiesa (a, Liverpool - prestito); Danilo Luiz (d, Juventus - un milione); Morten Frendrup (c, Genoa - 25 milioni); Cristhian Mosquera (d, Valencia - 30 milioni); Randal Kolo Muani (a, PSG - prestito); Dani Olmo (c, Barcellona - svincolato); Fabiano Parisi (d, Fiorentina - 7 milioni); Alexandre Pato (a, svincolato); Pepê (a, Porto - 27 milioni); Giovanni Reyna (c, Borussia Dortmund - 15 milioni); Samuele Ricci (c, Torino - 30 milioni); António Silva (d, Benfica - 45 milioni); Francisco Trincão (a, Sporting Lisbona - 25 milioni); Kieran Trippier (d, Newcastle - un milione);