Calciomercato Milan Futuro – Oggi firma Magrassi: dettagli sul contratto

Primo colpo del calciomercato invernale per il Milan Futuro: dal Cittadella è in arrivo Magrassi, che stamattina ha svolto le visite mediche.

Il calciomercato invernale è iniziato ed il primo acquisto per il Milan Futuro è l'attaccante del Cittadella Andrea Magrassi, che stamattina ha svolto le visite mediche. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera, sta disputando la sua prima stagione nel calcio professionistico ed è al 18esimo posto nel Girone B della Serie C. Attualmente, sono in zona playout e sono necessari dei rinforzi per risalire in classifica.