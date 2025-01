Calciomercato Milan – In arrivo il primo colpo di Conceicao: ecco il bomber

Il Milan continua a soffrire di una certa mancanza di profondità, con alcuni ruoli che necessitano di rinforzi urgenti per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia molto competitivo. In particolare, la squadra ha bisogno di innesti in difesa e a centrocampo, dove la copertura non sempre è stata all'altezza. Inoltre, la parte offensiva potrebbe beneficiare di un altro attaccante che garantisca maggior incisività, per dare al Milan le armi necessarie nella lotta per la Champions League. La dirigenza rossonera dovrà fare scelte mirate e tempestive. COSA MANCA IN DIFESA? >>>