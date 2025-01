Calciomercato Milan – Ricci rinnova: come Bremer? E le cifre…

Il rinnovo di Samuele Ricci col Torino fino al 2028, per molti, avrebbe allontanato il giocatore dal Milan per le prossime sessioni di calciomercato. Questo, però, potrebbe non essere del tutto vero. Come fanno notare i colleghi di Calciomercato.com, questo rinnovo avrebbe delle similitudini con quello del difensore Gleison Bremer prima del suo passaggio alla Juventus nell'estate del 2022. Il brasiliano aveva firmato un rinnovo di contratto e stipulato coi granata una sorta di gentlemen agreement che prevedeva che la società non si opponesse alla partenza nel momento in cui fosse arrivata un'offerta congrua.