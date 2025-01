Calciomercato Milan, come riportato da TalkSport, per Fikayo Tomori potrebbe esserci il ritorno in Premier League. Il punto sul centrale

Emiliano Guadagnoli Redattore 2 gennaio - 21:12

Il nome di Tomori sarebbe di nuovo in cima alla lista delle preferenze della Juventus, perché è un giocatore che al momento ha perso il suo grado di titolarità con il Milan e potrebbe rientrare nella rosa dei bianconeri senza bisogno di ambientamento in Serie A. Tutto potrebbe cambiare con l'arrivo di Sergio Conceicao in panchina. Occhio poi alle altre voci.

Come riportato da TalkSport, per Fikayo Tomori potrebbe esserci il ritorno in Premier League. Secondo quanto si legge, infatti, il Tottenham e il Newcastle starebbero valutando l'acquisto dell'ex difensore del Chelsea a gennaio. Anche il West Ham e il Brentford sarebbero interessati al nazionale inglese. Tanto interesse dalla Premier League, quindi, che si va ad aggiungere ai rumors e alle voci della Juventus. Tutto potrebbe svilupparsi dopo la Supercoppa italiana, ma dipenderà anche dalle decisioni di Sergio Conceicao.