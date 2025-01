Calciomercato Milan – Pellegatti: “Dani Olmo come Beckham. Ecco perché”

Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato del possibile calciomercato invernale del Milan nel suo canale 'YouTube'. In primis le sue idee sulle voci Pepe, Nunez e Kolo Muani : "Partiamo da lontano: Pepe e Nunez. Quando si parla di calciomercato del Milan bisogno osservare delle regole, tenere delle linee. Pepe costa 27 milioni di euro. Non credo che il Milan possa investire questi soldi senza cessioni. Oggi per Kolo Muani il PSG vuole 60 milioni , ma è un giocatore da seguire fino a fine mese. Non parliamo di Nunez , è un volo pindarico. Lui e Pepe mi sembrano due miraggi al momento".

Calciomercato Milan - Pellegatti: "Dani Olmo? Possibile mossa alla Beckham"

Poi il parere su Bondo e Dani Olmo: "Bondo: prima si parlerà con gli agenti per capire le esigenze del calciatore. E' la classica alternativa ideale. Fa rifiatare Fofana. E' una pista da seguire. Per Dani Olmo domani si decide. Se la Lega ribadirà il divieto per Olmo di giocare nel campionato, il giocatore dovrà porsi dei problemi. Il Milan sta monitorando ed è pronto. La situazione assomiglia a quella di Beckham che rischiava di non giocare prima del Mondiale. Olmo starebbe fermo almeno sei mesi, ma potrebbe andare in prestito. Il Milan potrebbe fare una mossa da Milan dei bei tempi. Il Milan ci pensa seriamente per sei mesi".