Milan-Roma, Pellegatti: “Saelemaekers, nessun rimpianto. Sul mercato …”

Se Alexis Saelemaekers è un rimpianto: "No, non rimpiango mai i calciatori che vanno, è un giocatore che è stato apprezzato al Milan, se dovesse tornare in maglia rossonera sarei contento perché è un giocatore di rendimento e di qualità e che dà tanto alla squadra, però il gioco dei rimpianti non lo seguo mai".

"La Roma non ha ritmi molto alti. Il Diavolo può soffrire" — Sulle armi della Roma: "Ma come ritmi la Roma non ha i ritmi molto alti e i rossoneri soffrono questa cosa. Secondo me sono le individualità. Quando una squadra ha Dybala, El Shaarawy, Dovbyk direi che più sul piano del gioco. Che non mi sembra intenso e veloce quello che può far male al Milan sono le individualità dei grandi giocatori che ha la Roma, soprattutto in attacco".

Sul mercato: "Vediamo come rientra Bennacer anche se spero si possa andare su un centrocampista, ma non sarei sorpreso se non venisse nessuno. Per la Roma leggo che per Dybala ci sono intermediari a Istanbul, poi però leggo che a Ranieri dice che di voler restare nella Capitale".