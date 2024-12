Milan, e se Tomori giocasse in un altro ruolo? Ecco la nuova idea tattica

Ma davvero non c'è spazio per Tomori in questo Milan? La soluzione potrebbe essere anche un nuovo ruolo per il difensore rossonero

Francesco Aliperta Redattore 28 dicembre 2024 (modifica il 28 dicembre 2024 | 19:25)

L'ultima settimana non ha fatto sicuramente felici i tifosi del Milan. Non parliamo dei risultati deludenti, ma dei rumors di mercato che vorrebbero Fikayo Tomori in uscita. Proprio lui, uno degli eroi del 19esimo scudetto che potrebbe imboccare la stessa strada di Pierre Kalulu: quella per la Juventus di Thiago Motta. Sarebbe un gravissimo errore, in primis perché si andrebbe a rinforzare una diretta concorrente e poi perché il difensore inglese può ancora contribuire molto alla causa rossonera. Liberarsi di una pedina già a gennaio costringerebbe i dirigenti rossoneri a guardare al mercato, ma in quel caso servirebbe l'ingaggio di un giocatore che già conosce il nostro campionato e, magari, che portasse in dote anche una certa esperienza.

Lo spazio c'è — Ma è davvero possibile che, in questo momento, non ci sia spazio per Tomori? La domanda sorge lecita, nonostante una evidente involuzione, in termini di prestazioni, del nazionale inglese. Paulo Fonseca sembra aver trovato la coppia titolare, formata da Thiaw e Gabbia, ma, forse, Tomori potrebbe comunque trovarlo dello spazio nel reparto difensivo.