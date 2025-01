Calciomercato – Jacobone: “Milan e Juventus monitorano Dani Olmo”

Il calciomercato invernale è iniziato ed il Milan e la Juventus stanno tenendo d'occhio la situazione riguardante Dani Olmo . Il centrocampista spagnolo, infatti, non potrà giocare col Barcellona fino al termine della stagione a causa dei tetti salariali imposti dalla Liga . Arrivato ad agosto dal Lipsia , Dani Olmo, grazie all'infortunio di Christensen , venne tesserato dai Blaugrana solo fino al 31 dicembre. Il campionato spagnolo, tramite un comunicato ufficiale, ha riportato che il Barcellona non ha presentato nessuna opzione alternativa per poter iscrivere altri giocatori.

Sul proprio profilo X, l'esperto di calciomercato Alessandro Jacobone ha riportato una notizia su questa situazione: "Una volta alle strette, il Barcellona si troverà costretto a fare delle scelte, con in mano tanta lama e con poco manico, potrebbe aprire a soluzioni vantaggiose, seppur momentanee. Ieri parlavo di prestito come soluzione ponte, il Milan monitora la situazione Dani Olmo, ma non è il solo, Juventus in primis". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – António Silva in rossonero? Ecco l’idea di Mendes