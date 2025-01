Calciomercato Milan – Sondaggi con l’agente di Kolo Muani: le ultime news

Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG, potrebbe rappresentare il colpo di calciomercato del Milan per l'attacco in questo mese di gennaio

Daniele Triolo Redattore 2 gennaio 2025 (modifica il 2 gennaio 2025 | 10:29)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Sergio Conceicao potrebbe rispolverare, anche nel Milan, il modulo 4-4-2: così fosse, il Diavolo avrebbe bisogno di un altro attaccante e forse per questo, recentemente, sono stati fatti sondaggi con l'agente di Randal Kolo Muani.