Calciomercato – Dani Olmo, il Milan ci prova: ecco la situazione

Con un escamotage, poi, e sfruttando l'infortunio di Andreas Christensen, il Barcellona aveva iscritto i due giocatori dalla terza giornata di campionato in poi, ma soltanto fino al 31 dicembre 2024, in attesa di reperire nuova liquidità. Missione fallita. Joan Laporta, Presidente del Barcellona, non ha perso le speranze di riuscirci. Domani, in tal senso, sarà una giornata chiave per cercare di ottenere una nuova licenza dalla Federcalcio.

I rossoneri osservano con interesse la querelle tra catalani e la Liga — Dani Olmo si immagina, a tutti gli effetti, ancora come un giocatore blaugrana. Qualora, però, così non dovesse essere, quale futuro lo attende? Sia lui sia Pau Víctor, in questo momento, sarebbero liberi di firmare per un altro club. Con il Barcellona che, oltretutto, sarebbe anche costretto a pagare loro i contratti pluriennali ed a versare a RB Lipsia e Girona le somme per i cartellini che i due club ancora aspettano.

Il Milan, che segue Dani Olmo sin dai tempi in cui militava ancora in Croazia, nella Dinamo Zagabria, monitora con occhio interessato gli sviluppi della querelle. Peraltro, qualora arrivassero offerte per Noah Okafor o Luka Jović, secondo il 'CorSera', i manager rossoneri non alzerebbero di certo le barricate. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – In arrivo il primo colpo di Conceicao: ecco il bomber >>>