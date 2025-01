Calciomercato Milan – Obiettivo Trincao: dati, statistiche, skills e costo

A gennaio del 2020, il Barcellona lo acquistò per 31 milioni di euro, lasciandolo al Braga fino a fine stagione. Il suo esordio in Blaugrana risale al 27 settembre 2020 contro il Villarreal in occasione della 3a giornata della Liga. Ad ottobre, esordisce il Champions League contro il Ferencvaros. Trincao segnò il suo primo gol col Barça il 7 febbraio 2021 contro il Betis Siviglia. La sua stagione, in cui collezionò con 42 presenze e segnò 3 gol, terminò con la vittoria della Copa del Rey.

Nella stagione 21/22, il portoghese giocò in prestito al Wolverhampton, con cui ha collezionò 30 presenze, segnando 3 gol. Nell'estate 2022 passa il prestito allo Sporting Lisbona per 3 milioni di euro. Il 7 agosto esordisce coi biancoverdi alla prima giornata di campionato proprio contro il Braga, sua ex squadra. Un mese dopo, segnò il primo gol con la sua nuova maglia in Champions contro l'Eintracht Francoforte. Nell'estate 2023, lo Sporting riscatta Trincao per 7 milioni e, la scorsa stagione, ha vinto il campionato portoghese.

Ruolo e statistiche — Trincao è un esterno offensivo che può giocare come ala sia a destra che a sinistra e può essere schierato anche come falso nove. Tra i suoi punti di forza ci sono i passaggi, il dribbling, la finalizzazione e la protezione del pallone. Il classe 1999 predilige i passaggi corti ed è uno che taglia verso il centro del campo. Fino ad ora, in questa stagione ha giocato 29 partite, ha segnato 6 gol e fornito 11 assist.

Valore di mercato — Il Milan starebbe pensando a lui per l'attacco nel caso in cui Noah Okafor dovesse partire, visto che l'altro possibile partente Chukwueze starà ai box per almeno 1 mese. Secondo il sito Transfermarkt, il valore di mercato di Francisco Trincao è 27 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, c'è voglia di cambiare? Tanta curiosità per Conceicao, ma attenti a...