Calciomercato Milan – Kolo Muani, Conceicao decisivo? Ecco il piano

Calciomercato Milan - Kolo Muani, pressioni al PSG? Conceicao può essere decisivo

Come riportato da sky-sport.ch, Randal Kolo Muani starebbe vivendo le sue ultime ore con la maglia del PSG. Considerato in eccedenza nel gruppo di Luis Enrique, il suo rappresentante avrebbe già stabilito diversi incontri con club potenzialmente interessati all'attaccante della Francia. Tra i possibili club interessati sul calciomercato ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri potrebbero sfruttare il buon rapporto tra Conceicao e l'attaccante, con cui ha giocato ai tempi nel Nantes, per fare pressioni al PSG e accettare un prestito con diritto di riscatto. Vedremo se il Milan riuscirà a concludere un colpo di calciomercato in un reparto in cui potrebbe avere molto bisogno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – António Silva in rossonero? Ecco l’idea di Mendes