Il calciomercato estivo del Milan è andato ufficialmente in archivio, ma la mattina di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, si è rivelata caldissima sul fronte di ufficialità e retroscena. Sulle pagine di PianetaMilan.it abbiamo analizzato nel dettaglio i movimenti conclusivi approvati dal tecnico Rúben Amorim e dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Dall'esordio mediatico del nuovo acquisto Omari Hutchinson alle complesse dinamiche di bilancio ed esuberi che coinvolgono Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Warren Bondo, ecco il punto completo sulle 'Top News' rossonere di oggi.

1. Milan Top News: la prima intervista di Omari Hutchinson e il retroscena con Amorim

2. Il mancato arrivo del centrale e il reintegro ufficiale di Fikayo Tomori

3. Intrigo Fofana: la firma saltata con il Lione e il blitz notturno del Siviglia

4. Caso Warren Bondo: esauriti gli slot FIFA, si valuta la pista della Süper Lig turca

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5. L'editoriale di PianetaMilan.it: il punto strategico sul mercato estivo 2026

Ad accendere la mattinata rossonera sono state. Il talentuoso trequartista classe 2003, arrivato dal Nottingham Forest per 4,2 milioni di prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, ha svelato un curioso aneddoto legato ai suoi primi contatti con il tecnico portoghese: "Ho sentito Amorim al telefono e la prima cosa che mi ha ricordato è stato il gol che avevo segnato contro di lui in Premier League quando guidava lo United. Mi sono scusato ridendo e lui mi ha risposto che ora dovrò fare lo stesso ma a suo favore". Hutchinson ha anche espresso il suo orgoglio per aver coronato il sogno di vestire la maglia del Diavolo, citando l'incontro estivo con Andrea Pirlo in Spagna e la sua ammirazione storica per leggende del calibro di Kakà, Robinho e Ronaldinho.La chiusura della sessione senza l'agognato innesto di un nuovo difensore centrale ha spinto lo staff tecnico a una virata strategica immediata. Rúben Amorim ha comunicato personalmente a Fikayo Tomori la decisione della società. Il centrale inglese, che era stato inserito nella lista dei partenti subito dopo la tournée estiva negli Stati Uniti e costretto ad allenarsi a parte, ha accolto la notizia con enorme entusiasmo. Nonostante i sondaggi di mercato, la priorità del numero 23 è sempre stata quella di proseguire la sua avventura a Milano, onorando il contratto che lo lega ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2027.Tra le notizie più lette della mattinata spicca la clamorosa ricostruzione del trasferimento 'last minute' di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese era a un passo dall'Olympique Lione di Paulo Fonseca, con cui aveva già firmato i contratti sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni e riscatto a 12 milioni. L'operazione è però incredibilmente sfumata a causa dei problemi di liquidità del club francese: il Lione doveva prima cedere l'esterno Malick Fofana al Sunderland (operazione da 35 milioni), ma il via libera finanziario della Ligue 1 è arrivato dopo le ore 20:00, a mercato in entrata già sbarrato in Francia. Davanti al blocco,con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027.Con le partenze di Fofana e il reintegro di Tomori,. Il classe 2003 ha rifiutato seccamente le lusinghe della MLS sponda San Jose Earthquakes e ha visto sfumare un possibile ritorno in Ligue 1 (su di lui c'erano Monaco, Lille e Rennes) per motivi puramente burocratici. Il Milan ha infatti saturato tutti e sei gli slot massimi consentiti dal regolamento FIFA per i prestiti internazionali all'estero. Di conseguenza, il centrocampista può essere ceduto oltre confine solo a titolo definitivo: la dirigenza lavorerà intensamente su questa opzione nei prossimi due giorni, sfruttando la finestra del mercato in Turchia (con il Çorum in pole position) che chiuderà dopodomani, venerdì 4 settembre. L'obiettivo è incassare circa 7 milioni di euro per evitare minusvalenze a bilancio.Infine, sta riscuotendo grande successo, che traccia il bilancio definitivo della campagna acquisti e cessioni. I numeri smentiscono la percezione di un'esposizione finanziaria eccessiva da parte di: a fronte didi euro spesi complessivamente sul mercato (guidati dai colpi Gonçalo Ramos, Diego Moreira e Mario Gila), il Milan ha incassato bentra cessioni dirette e l'attivazione immediata dei bonus passati di Tonali e Reijnders. L'investimento netto reale della proprietà si attesta quindi suidi euro, perfettamente in linea con i tetti salariali delle ultime stagioni, confermando la volontà di Gerry Cardinale di coniugare competitività sportiva e rigore finanziario.