Ore decisive in casa rossonera: fissato il prezzo per Rafael Leão, muro di Youssouf Fofana e nuovo assalto al Manchester United per Noussair Mazraoui

Daniele Triolo
- Milano
Gerry Cardinale, managing partner RedBird e proprietario AC Milan, è molto attivo nel calciomercato estivo 2026

Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato

Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda in questo martedì 25 agosto 2026, con la società impegnata a gestire tante operazioni che coinvolgono stelle del calibro di Christopher Nkunku, Rafael Leão, Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, oltre agli obiettivi in entrata come Noussair Mazraoui del Manchester United. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' di questa mattina selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Il bivio Rafael Leão: tre offerte sul tavolo

La notizia più clamorosa della mattinata riguarda il futuro del numero 10 rossonero. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di PianetaMilan.it, il Milan ha avviato tre trattative parallele e concrete per la cessione a titolo definitivo di Rafael Leão. Sulle tracce dell'esterno portoghese ci sono Aston Villa, Galatasaray e Tottenham. La richiesta della dirigenza di Via Aldo Rossi è chiara e non derogabile: il prezzo del cartellino è fissato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive per capire quale club presenterà l'offerta ufficiale più vicina alle richieste milaniste.
Le notizie (Top News) di calciomercato sul Milan finora pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattina di oggi, martedì 25 agosto 2026

Caso Fofana: rifiuto al Brighton e spettro fuori rosa

Si complica drasticamente la situazione legata a Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha ricevuto un'importante offerta dal Brighton, ma non appare affatto convinto della destinazione e della prospettiva di lasciare Milano in questa sessione. La posizione del Milan, tuttavia, è speculare e rigidissima: se il calciatore dovesse rifiutare la cessione e imporre la propria permanenza, non verrà in alcun modo riaggregato alla Prima Squadra guidata dall'allenatore Rúben Amorim, ma rimarrà formalmente fuori rosa fino a data da destinarsi.

Mazraoui in entrata, Tomori e l'ombra dell'Aston Villa

Sul fronte degli acquisti, il Milan è pronto a bussare nuovamente alla porta del Manchester United. L'obiettivo principale per rinforzare la fascia è Noussair Mazraoui; i contatti con i Red Devils si sono riaperti per trovare la quadra economica sulla formula del trasferimento. In uscita si registra anche l'interesse dell'Aston Villa per Fikayo Tomori, sebbene il difensore inglese rappresenti al momento solo la terza scelta dei Villans, posizionato dietro a Joel Ordóñez del Bruges e Taylor Harwood-Bellis del Southampton nelle preferenze del tecnico Unai Emery.

Nkunku-Lipsia: visite mediche terminate. Si attende l'ufficialità

Infine, un giocatore in uscita dal Diavolo in queste ore. Christopher Nkunku ha completato in queste ore l'iter delle visite mediche con ilRB Lipsia. Il club tedesco ha definito i dettagli con il Milan sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 28, per un'operazione complessiva da 31 milioni di euro. Si attende solo il comunicato ufficiale.

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