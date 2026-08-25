Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda in questo martedì 25 agosto 2026, con la società impegnata a gestire tante operazioni che coinvolgono stelle del calibro di Christopher Nkunku, Rafael Leão, Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, oltre agli obiettivi in entrata come Noussair Mazraoui del Manchester United. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' di questa mattina selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Il bivio Rafael Leão: tre offerte sul tavolo

Caso Fofana: rifiuto al Brighton e spettro fuori rosa

Mazraoui in entrata, Tomori e l'ombra dell'Aston Villa

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Nkunku-Lipsia: visite mediche terminate. Si attende l'ufficialità

La notizia più clamorosa della mattinata riguarda il futuro del numero 10 rossonero. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di PianetaMilan.it,. Sulle tracce dell'esterno portoghese ci sono. La richiesta della dirigenza di Via Aldo Rossi è chiara e non derogabile: il prezzo del cartellino è fissatodi euro. Le prossime ore saranno decisive per capire quale club presenterà l'offerta ufficiale più vicina alle richieste milaniste.Si complica drasticamente la situazione legata a Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha ricevuto un'importante offerta dalin questa sessione. La posizione del Milan, tuttavia, è speculare e rigidissima: se il calciatore dovesse rifiutare la cessione e imporre la propria permanenza, non verrà in alcun modo riaggregato alla Prima Squadra guidata dall'allenatore Rúben Amorim, ma rimarrà formalmente fuori rosa fino a data da destinarsi.Sul fronte degli acquisti, il Milan è pronto a bussare nuovamente alla porta del Manchester United.; i contatti con i Red Devils si sono riaperti per trovare la quadra economica sulla formula del trasferimento. In uscita si registra anche l'interesse dell'Aston Villa per Fikayo Tomori, sebbene, posizionato dietro a Joel Ordóñez del Bruges e Taylor Harwood-Bellis del Southampton nelle preferenze del tecnico Unai Emery.Infine, un giocatore in uscita dal Diavolo in queste ore. Christopher Nkunku. Il club tedesco ha definito i dettagli con il Milan sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 28, per un'operazione complessiva da 31 milioni di euro. Si attende solo il comunicato ufficiale.