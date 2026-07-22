Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

La sessione estiva di calciomercato del Milan sta vivendo una delle sue giornate più intense. Sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim, la dirigenza di via Aldo Rossi sta ridisegnando l'intera struttura della rosa per il passaggio definitivo al modulo 3-4-2-1. I movimenti odierni tracciano una linea chiarissima: blindatura totale dei gioielli del vivaio, conferma dei leader carismatici e una profonda opera di sfoltimento per finanziare i colpi in entrata. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Linea verde: Francesco Camarda e Christian Comotto blindati fino al 2031

La risposta più forte del Milan di RedBird ai recenti scossoni di mercato arriva dalla totale valorizzazione del proprio settore giovanile. La dirigenza ha raggiunto un accordo strategico complessivo con l'agenzia GR Sports per il rinnovo contrattuale a lungo termine di due dei profili più promettenti del calcio italiano, entrambi classe 2008: l'attaccantee il centrocampista

I due ragazzi si legheranno al club rossonero con un prolungamento quinquennale valido fino al 30 giugno 2031. La firma sul contratto di Christian Comotto è calendarizzata per il pomeriggio di oggi, con il relativo annuncio ufficiale atteso in serata. Per entrambi i calciatori, rientrati dai prestiti formativi a Lecce e Spezia, Amorim valuterà la permanenza in Prima Squadra durante la tournée in Australia.

Luka Modrić rinnova: dettagli pronti e annuncio imminente

Accanto alla giovinezza, il Milan conferma la sua colonna di esperienza internazionale.ha sciolto le riserve edper rimanere in rossonero anche nella stagione 2026-2027. L'operazione, curata dall'agente Uros Janković, ricalcherà i parametri economici passati sulla base di

I documenti e la pianificazione media per gli annunci social sono già predisposti: la firma ufficiale a distanza è prevista tra domani (giovedì) e venerdì. Il Pallone d'Oro 2018 non farà tappa a Milano ma volerà direttamente a Perth il prossimo 29 luglio per unirsi ai compagni, accettando un patto con Amorim per la gestione mirata del proprio minutaggio tra Serie A ed Europa League.

Si accende il derby di Istanbul per Rafael Leão: cifre shock dalla Turchia

Il vero epicentro finanziario della giornata riguarda il futuro di. L'attaccante portoghese non rientra più nei piani tattici del 3-4-2-1 di Amorim, che predilige trequartisti di palleggio e inserimento rispetto agli esterni puri. Nelle ultime ore si è scatenato un clamoroso derby di mercato in Turchia per assicurarsi le prestazioni del numero 10 rossonero.

Al forte interesse del Galatasaray, che offre al portoghese un quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, si è aggiunto il prepotente inserimento del Fenerbahçe. I gialloblù hanno pianificato per domani un incontro ufficiale con i legali del giocatore, mettendo sul piatto una proposta monstre da 12 milioni di euro netti all'anno più bonus fino al 2030. Il Milan valuta il cartellino tra i 60 e i 70 milioni di euro e, per favorire la fumata bianca, potrebbe aprire alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto differito al 2027.

Missione uscite: Santiago Giménez chiama la Lazio, Ricci verso Bologna

L'indice di liquidità del Milan necessita di ulteriori innesti derivanti dalle cessioni degli esuberi. In prima linea c'è la situazione di: l'attaccante messicano ha rimediato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra durante i Mondiali, complicando i piani di vendita immediata., pronta a richiederlo in prestito oneroso, chiedendo però a via Aldo Rossi la partecipazione al pagamento dell'ingaggio da 2,5 milioni.

Parallelamente, si muove il mercato attorno a Samuele Ricci. Escluso dalle rotazioni della mediana titolare a vantaggio di Ardon Jashari, il classe 2001 piace molto all'Atalanta di Maurizio Sarri e al Bologna. Proprio i rossoblù di Giovanni Sartori hanno presentato un'offerta in prestito con diritto di riscatto per sostituire l'indiziato partente Remo Freuler. Il Milan fa muro sulla formula: per Ricci si valuta solo la cessione a titolo definitivo per 18-20 milioni di euro.

Karetsas si allontana, Foden sfuma proprio

In chiusura, la mattinata registra lo spegnimento definitivo di due piste per il ruolo di trequartista mancino. Si allontana sensibilmente il talento classe 2007: il Borussia Dortmund ha effettuato un blitz decisivo a Genk,, forte del sì del ragazzo. Il Milan, bloccato dalle mancate cessioni nel reparto, non ha potuto pareggiare l'affondo tedesco. Ma finché non è scritta l'ultima parola, il Diavolo ci proverà.

Tramuta in un semplice sogno di mezza estate, invece, la suggestione legata a Phil Foden. Nonostante i sondaggi esplorativi degli intermediari europei favoriti dalla scadenza contrattuale ravvicinata, il Manchester City ha annunciato ufficialmente il rinnovo del fuoriclasse inglese fino al 30 giugno 2030. Foden ha giurato amore eterno ai Citizens, pronti a iniziare il nuovo ciclo sotto la guida tecnica del manager italiano Enzo Maresca.