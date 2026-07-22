La sessione estiva di calciomercato del Milan si preannuncia caldissima non solo sul fronte delle entrate, ma anche e soprattutto in uscita. Oltre ai dossier caldi che riguardano le cessioni di Pervis Estupiñán (in forte trattativa con l'Aston Villa) e di Rafael Leão, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova a gestire la situazione legata a Samuele Ricci. Il centrocampista azzurro è ufficialmente inserito nella lista dei partenti.

Le gerarchie di Rúben Amorim: la mediana a due esclude Ricci

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la decisione è legata a precise motivazioni di natura tecnico-tattica. Con l'avvento del nuovo allenatore Rúben Amorim e il passaggio definitivo al modulo, gli spazi al centro della mediana si sono notevolmente ridotti, prevedendo soltanto due interpreti centrali. Le prime indicazioni emerse da Milanello indicano come coppia titolare quella composta dall'esperienza di Luka Modrić e dalla fisicità di Adrien Rabiot.

Inoltre, il tecnico portoghese ha espresso la ferma volontà di rilanciare nelle gerarchie lo svizzero Ardon Jashari, individuato come il primo rincalzo di lusso alle spalle dei titolari. Samuele Ricci, che non sembra aver convinto pienamente Amorim durante gli allenamenti intensivi di questa prima settimana di ritiro pre-campionato, si ritrova così ai margini del progetto sportivo, costretto a valutare nuove sistemazioni per non perdere continuità d'impiego.

Il mercato intorno a Ricci: i sondaggi esteri e l'interesse in Serie A

Arrivato a Milano soltanto un anno fa dal Torino per un investimento complessivo di 24,5 milioni di euro (23 di parte fissa, 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita a favore dei granata), il calciatore classe 2001 sperava in una centralità differente. In passato il suo profilo era stato seguito con attenzione dall'Olympique Marsiglia in Ligue 1 e da alcuni club di Premier League, mentre più recentemente si è vociferato di un timido approccio da parte dell'Atlético Madrid.

Nelle ultime ore, tuttavia, i movimenti più concreti si sono registrati all'interno dei confini della Serie A. Ricci è un autentico pallino di Maurizio Sarri, neo-allenatore dell'Atalanta, che lo accoglierebbe volentieri a Bergamo. Al contempo, il profilo dell'ex Torino è finito sul taccuino del direttore tecnico del Bologna, Giovanni Sartori. Il club rossoblù ha la stringente necessità di monitorare il reparto complice l'interesse concreto di NEOM e dell'Olympiacos nei confronti di Remo Freuler.

Il muro del Milan sulle formule: serve una cessione a titolo definitivo

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Il quotidiano torinese sottolinea come il Bologna abbia già mosso i primi passi ufficiali, presentando al Milan una proposta basata su un. Questa formula, tuttavia, non incontra il gradimento della dirigenza milanista.La posizione del Milan è rigida: per far partire Samuele Ricci la società intende monetizzare immediatamente in modo da reinvestire la liquidità sul mercato. La valutazione del cartellino fissata da via Aldo Rossi oscilla tra i, da corrispondere esclusivamente attraverso una cessione a titolo definitivo o con un prestito vincolato all'obbligo di riscatto sicuro.