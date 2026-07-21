Il futuro del Milan comincia a delinearsi. Il mercato si è già mosso in entrata, con gli acquisti di Mario Gila e Gonçalo Ramos per 100 milioni complessivi che hanno scaldato la piazza. Il Milan è intervenuto nei due reparti che necessitavano di riparazioni urgenti, ottemperando alle necessità espresse da Amorim, sempre più alla guida del mercato dei rossoneri.

Il suo ruolo, com'è ormai noto, va ben oltre quello di semplice allenatore: Cardinale ha costruito intorno al portoghese un comitato addetto al mercato, composto da uomini fidati, che si basa e si dovrà basare anche e soprattuto sulle indicazioni impartite dall'ex allenatore dello United.

Il Milan deve iniziare a pensare anche alle cessioni e, secondo indiscrezioni, Amorim starebbe già indicando i nomi dei possibili partenti da Milanello. Come riportato da Carlo Pellegatti, infatti, nell'ambiente circolano le voci che vedrebbero Musah e Ricci fuori dal progetto dell'allenatore lusitano:

"Sembrerebbe che il Milan abbia offerto Musah alla Lazio perché ci sono voci, anche se non so a chi possa confessare queste cose Amorim che è molto attento nella comunicazione, soprattutto sui suoi giocatori, che non sarebbe soddisfatto di Ricci e Musah. Ripeto, l'ho letta, mi sembra strano che Amorim abbia confessato questo a qualcuno, però in effetti Musah sarebbe stato offerto alla Lazio".

Solo voci di corridoio, certo, ma che iniziano a trovare riscontri anche nelle azioni.

Che futuro attende i due centrocampisti

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Voci o meno, è innegabile che la situazione dei due rossoneri non sia delle migliori.è appena rientrato da undove ha collezionatototali tra Champions e campionato, condite da due reti ma quasi sempre subentrando dalla panchina: troppo poco per convincere l'Atalanta a confermarlo e ritornando dunque in rossonero. Si era parlato nelle scorse settimane della volontà di Amorim di trattenerlo e di valutarlo in ritiro, ma il suo tempo al Milan potrebbe terminare nelle prossime settimane.invece viene da un campionato con poche luci e molte ombre con il Diavolo: arrivato la scorsa estate dal Torino pernon ha trovato a Milano lo spazio che si aspettava.per lui in campionato, tuttavia solamente investendo la maglia da titolare. Certo, la competizione era agguerrita con un Modric in splendida forma davanti nelle gerarchie, ma al centrocampista italiano è stato preferito Jashari nel momento in cui il croato è stato out: l'avventura in rossonero di Ricci non è ancora decollata e l'impressione che avrà Amorim su si lui sarà fondamentale per capire che forma prenderà il suo futuro.