Pellegatti: “Qualcuno si era illuso con il Milan Futuro. Maldini? Una novità”

"La rosa del Milan non è sufficiente. Qualcuno si era illuso con il Milan Futuro: stanno crescendo, gli stiamo seguendo, ma al momento nessuno può entrare nei primi 16/17 della rosa. Li aspettiamo, ma servono giocatori d'esperienza. Mi interessano i giocatori di gennaio e non quelli di giugno. Scaroni ha detto quello che vogliono i tifosi: si alla sostenibilità, ma bisogna vincere. Mi disturba vedere Daniel Maldini in Nazionale non con la maglia del Milan. Ma ho una novità che mi ha gratificato sempre su Maldini: c'è la clausola della rivendita, ma il Milan ha il diritto di prelazione sulla cessione del giocatore. E quindi può prenderlo a metà prezzo. Gli auguriamo una grande carriera al Monza, ma spero che il Milan non abbia dubbi: non scherziamo, altre squadre cozzano con la storia dei Maldini".