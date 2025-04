" Musah è partito male , ha fatto un errore decisivo". Così Beppe Di Stefano , giornalista che segue il mondo rossonero, ha parlato nel post partita di Milan-Fiorentina 2-2 del cambio di Musah nel primo tempo. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': "Conceicao lo toglie al 23esimo, successo già contro la Lazio. Musah lascia il campo e non accetta il cinque dei compagni, forse per rabbia e frustrazione".

Milan-Fiorentina, Musah: rabbia e poi le scuse. Il retroscena da Di Stefano

Di Stefano continua raccontando tutto l'accaduto: "Viene raggiunto negli spogliatoi da Pavlovic e Florenzi che parlano col ragazzo. Musah torna poi su e va ad abbracciare Conceicao chiedendo scusa per la reazione. Viene accolto da un abbraccio e da un applauso dei compagni. Musah è molto apprezzato a Milanello". Queste le parole di Conceicao, sempre a 'Sky', sul centrocampista: "Lui mi ha dato dei segni positivi, era fresco. Non c'era motivo per non giocare, poi ho capito che non stava andando bene e l'ho cambiato. Musah è un ragazzo di qualità". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, bomba Allegri: "Convinto che sarà l'allenatore!">>>