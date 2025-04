Milan, Musah stroncato dai tifosi: 'Merita fischi, da Serie B'. Conceicao...

Milan-Fiorentina 2-2, pareggio pesante per i rossoneri che salutano anche quella minima speranza che era rimasta per un posto in Champions League e rischiano di dire addio anche all'Europa in generale. Il Diavolo ha mostrato le solite falle stagionali: una difesa che lascia buchi e voragini dopo pochi minuti con due gol concessi facilmente alla Viola. Poi una reazione di rabbia con la squadra che ha rimontato, ma che ha portato a casa un punto che serve a poco per la classifica. Musah, centrocampista rossonero, ha sbagliato sul primo gol della Fiorentina perdendo un pallone molto brutto. Ecco le pagelle dello statunitense dai maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. PROSSIMA SCHEDA