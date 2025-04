Milan, Pellegatti: "E' successo di tutto. Sembrava il circo. Maignan che prodezze"

Pellegatti continua con la sua analisi: "Il Milan batte ancora i suoi record: due a zero sotto dopo nove minuti, poi la ribalta. E' un Milan così, sul piano tecnico buone cose, meno in difesa, sul piano tattico...Il Milan è sempre lì sul filo, disequilibrato. Un punto che serve a poco. Maignan che prodezze. Cosa si aspetta per farli firmare il rinnovo di contratto? Grandissimo Mike".