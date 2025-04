Milan, Pellegatti: “Paratici, che peccato. Facevo il tifo per lui. Perso tempo”

"Non mi è andato giù il fatto che sia saltato tutto tra Milan e Paratici ". Così Carlo Pellegatti , tifoso del Milan , ha parlato del nuovo direttore sportivo rossonero, di Paratici e delle prospettive future . La sua analisi su 'YouTube': "Io facevo il tifo per lui, sarebbe stato un maestro importante per l'attuale dirigenza e la persona giusta. Peccato, perché io sono convinto che nei momenti di difficoltà di questa stagione lui li avrebbe gestiti con più esperienza".

Milan, Pellegatti: "Direttore sportivo? Tutto fermo. Perso tempo. Facevo il tifo per Paratici"

Pellegatti fa il punto sul futuro: "Al momento non c'è un candidato per il direttore sportivo, è tutto da rifare. Tare non è stato più contattato. D'Amico ha un contratto lungo con l'Atalanta e sta pensando al futuro della Dea. Ora è tutto fermo. Manna sta bene e vuole restare a Napoli. Si è perso un mese e mezzo, in una notte si è deciso di non prendere più Paratici, per me rimarrà un mistero. Un giorno ci diranno cosa è successo. Per l'allenatore bisognerà aspettare e ha subito una frenata. Non vorrei che si aspettasse troppo".