Milan, Pellegatti fa chiarezza su De Zerbi e Paratici: e quel paragone con Ancelotti ...

"De Zerbi prossimo allenatore? Se la scelta è tra lui, Allegri e Conte sono a posto. Sono allenatori che hanno pregi e difetti. Con De Zerbi c'è più incognita rispetto agli altri due, ma non è che si possano prendere allenatori che hanno già vinto. Altrimenti ce ne sono pochi al mondo, devi per forza prendere uno che può arrivare a vincere. Al Milan arrivò Ancelotti che veniva definito un bel perdente e poi ha vinto al Milan. Non direi però che De Zerbi sia più avanti di altri, ma è una delle opzioni. Intanto si deve ufficializzare Paratici, su cui c'è da lavorare ancora. Poi se arriva lui, si dice sempre dei suoi rapporti con Conte e De Zerbi. Se dovesse arrivare Sarri, in questo momento sarebbe una sorpresa. Mi sembra che con l'acquisizione possibile di Paratici, si stia andando verso la direzione di una strategia. Finalmente. Si fa un passo indietro, si capisce l'errore e si prova a rimediare. Hanno visto i risultati negativi quest'anno e hanno cambiato. Questo mi fa ben sperare".